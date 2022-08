Maia Sandu, reacție la acuzațiile lui Igor Dodon că ar sta în spatele huiduielilor mamei sale: „Justiția trebuie să asigure dreptate, nu circ”

18:20

În centrul orașului Sankt Petersburg din Rusia, un tânăr a aruncat într-un lac corpul unei femei originară din Republica Moldova. Presa rusă scrie că moldoveanca locuia într-un cort, iar tânărul ar fi sugrumat-o după care ar fi aruncat-o într-un lac din oraș. Se menționează că băiatul în vârstă de 26 de ani suferă de schizofrenie. […] The post Presă: O moldoveancă de 32 de ani a fost ucisă la Sankt Petersburg sub privirile trecătorilor appeared first on NewsMaker.