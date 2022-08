Reacția Guvernului la embargoul Rusiei la produsele agricole

14:40

Recolte chiar și de peste nouă tone de grâu la hectar au fost obținute în acest an de către Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția" din Bălți în cadrul unei cercetări. Acestea au fost realizate pe loturile sale experimentale împreună cu Universitatea Tehnică din München, Germania, transmite IPN.