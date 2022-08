Un nou punct de trecere va fi înființat pe segmentul moldo-român. Unde va fi amplasat

15:40

Doi tineri au evadat de pe teritoriul Judecătoriei raionului Hîncești. Unul din ei fusese anterior condamnat de prima instanță pentru jaf, iar cel de-al doilea aștepta decizia primei instanțe, fiind cercetat penal pentru furt. Ambii au fost preluați de la Penitenciarul nr.13, acolo unde se aflau în detenție. Polițiștii din Hîncești solicită ajutorul cetățenilor pentru […] The post Evadare din curtea Judecătoriei Hîncești. Doi deținuți au scăpat de sub nasul polițiștilor appeared first on NewsMaker.