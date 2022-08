Percheziții de amploare în 6 localități, după captura de contrabandă cu 3,8 milioane de țigări, la vamă: Ce au găsit procurorii, după 14 ore de căutări

10:20

Președintele Parlamentului Igor Grosu declară că un preț mai mic la gazele naturale nu poate fi obținut de la Gazprom, pentru că pur și simplu „gaz ieftin nu există”. „Dacă am fi recunoscut 8 miliarde datorii, dacă am fi recunoscut, probabil, un statut nou pentru Transnistria, dacă am fi aplaudat la toate atrocitățile care se întâmplă în Ucraina, probabil, dar nu sunt sigur”, a declarat Grosu pentru Vocea Basarabiei.