Dacă va fi menținut contractul cu Gazprom, vom avea o formulă mai avantajoasă a prețului la gaze

13:30

Basistul trupei The Pogues, Darryl Hunt, a murit la vîrsta de 72 de ani, a anunţat formaţia britanică de punk folk celtic.„sîntem întristaţi dincolo de cuvinte. Darryl al nostru a decedat ieri după-amiază la Londra", au anunţat membrii trupei The Pogues pe contul lor de Twitter, transmite Protv.ro.Solistul trupei The Pogues, Shane MacGowan, i-a adus un omagiu basistului.„Îmi pare foart