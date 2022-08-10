POLITOLOG: PRINCIPALA PROBLEMĂ A REGIMULUI SANDU ESTE LIPSA DE INDEPENDENȚĂ A MOLDOVEI ÎN LUAREA DECIZIILOR

Infotag, 10 august 2022 13:30

POLITOLOG: PRINCIPALA PROBLEMĂ A REGIMULUI SANDU ESTE LIPSA DE INDEPENDENȚĂ A MOLDOVEI ÎN LUAREA DECIZIILOR

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