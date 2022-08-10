GUVERNUL FINALIZEAZĂ SELECTAREA COMPANIEI CARE VA AUDITA DATORIA ISTORICĂ A MOLDOVAGAZ - ANDREI SPÎNU
Infotag, 10 august 2022 13:30
GUVERNUL FINALIZEAZĂ SELECTAREA COMPANIEI CARE VA AUDITA DATORIA ISTORICĂ A MOLDOVAGAZ - ANDREI SPÎNU
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