Moldova ar putea rămâne fără uleiul Floris și va fi nevoită să importe din Ucraina sau România

09:30

Vicepreședintele CEC, Pavel Postică consideră că nu este cazul să ne punem un termen limită pentru aplicarea votului electronic, dar pe parcursul unui an de zile s-ar putea de elaborat un soft care să permită realizarea acestui deziderat. Parlamentul a adoptat recent conceptul noului Cod electoral, deputații însă nu au fixat în noua lege electorală ... Nici da, nici ba! Vom putea sau nu vota la următoarele alegeri prin intermediul votul electronic – Ce spune vicepreședintele CEC The post Nici da, nici ba! Vom putea sau nu vota la următoarele alegeri prin intermediul votul electronic – Ce spune vicepreședintele CEC appeared first on Politik.