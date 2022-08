Incendiul uriaș din Cuba încă nu a fost stins: Pompierii luptă cu focul deja a cincea zi

14:50

Prim-ministra Natalia Gavrilița a prezentat, într-un spot video, realizările Guvernului pe care îl conduce, la un an de la învestire. „În pofida multiplelor provocări din exterior și din interior, noi am reușit, cu o abordare responsabilă și calmă, să menținem pacea și stabilitatea internă, am gestionat riscurile de securitate. Nu e laudă, sunt fapte simple, ușor de verificat. În pofida unor crize fără precedent, guvernarea reușește să păzească țara de rele, să fie alături de oameni, pentru a diminua impactul scumpirilor globale, să fie hotărâtă în lupta cu corupția și schemele care au sărăcit țara noastră an de an”, a subliniat Gavrilița.