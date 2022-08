Estonia și Finlanda au cerut UE să nu mai acorde vize rușilor: „Nu e corect ca cetățenii Rusiei să călătorească în Europa ca turiști”

08:50

Cadavrul unui nou-născut a fost depistat într-o pungă din plastic aruncată într-un tomberon din strada Serghei Lazo din capitală. Poliția anunță că a reținut femeia care și-ar fi aruncat pruncul. Este vorba despre o tânără de 28 de ani din municipiul Chișinău, transmite IPN. Poliția a fost sesizată duminică despre...