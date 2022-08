Ministrul Spînu a făcut anunțul mult așteptat de sute de primari. Când vin banii?!

17:00

După un an de guvernare, membrii cabinetului de miniștri au prezentat reușitele sale. Secretara de stat al Ministerului Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov a raportat despre rezultatele primului an de solidaritate cu mediul înconjurător. Cu un an în urmă a fost creat Ministerul Mediului, care și-a trasat ca obiective împădurirea Republicii Moldova, gestionarea deșeurilor și managementul eficient […] Post-ul Ministerul Mediului: Un an de solidaritate cu mediul înconjurător apare prima dată în Provincial.