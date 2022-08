Expert: Dacă este un domeniu de activitate unde Guvernul ar primi cea mai joasă notă, atunci acesta e…

12:10

Președintele Parlamentului, Igor Grosu a răspuns la întrebarea – „a putut Republica Moldova să negocieze mai bine cu Gazpromul acel contract pe care l-a semnat?”, informează TRIBUNA. „E coloana a cincea pe care o am eu în Parlament. Dacă am fi recunoscut 8 miliarde de dolari datorii pentru Transnistria, dacă am fi recunoscut, probabil, un statut […]