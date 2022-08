România condamnă acțiunile militare ale Rusiei din apropierea centralei nucleare de la Zaporojie: Acțiunile nesăbuite sunt iresponsabile

Autoritățile de la București condamnă cu fermitate acțiunile militare ale forțelor ruse din apropierea centralei nucleare atomice de la Zaporojie. „Astfel de acțiuni nesăbuite sunt iresponsabile și prezintă riscuri pentru întreaga Europă”, a scris pe pagina sa de Twitter ministrul de Externe al României, Bogdan Aurescu. Strongly condemn the military actions of the Russian forces near the #Zaporizhzhya NPP. Such reckless actions are irresponsible and carry risks for the whole Europe @MFA_Ukraine...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Deschide.md