Snapchat lansează o funcție care limitează accesul părinților la conturile copiilor

12:20

Anul 2021 s-a încheiat cu o creștere economică de 13.9%; Realizările Ministerului Economiei la un an de mandat Guvernul a prezentat raportul realizărilor la un an de mandat. Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a enumerat cele mai importante progrese realizate în decurs de un an. În ultimul an, Republica Moldova s-a confruntat cu cel mai mare număr de crize suprapuse de la independență. În pofida acestor provocări și dificultăți, economia națională a înregistrat următoarele progrese: - 2021 s-a în...