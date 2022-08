România a donat R. Moldova peste un milion de pastile de iodură de potasiu. Ministerul Sănătății: „Îndemnăm populația la calm”

15:40

Chișinăul se arată îngrijorat de „noua retorică venită din Găgăuzia”, de „retorica mai agresivă a Tiraspolui”, precum și de alertele false cu bombă din țară. Într-un interviu pentru The Times, viceprim-ministrul pentru reintegrare Oleg Serebrian a spus că ar exista o legătură între cele enumerate, menționând că acțiunile ar fi „un fel de preludiu la o […] The post Serebrian, despre alertele cu bombă: Există o legătură între acestea, poziția Găgăuziei și retorica agresivă a Tiraspolului appeared first on NewsMaker.