Cursul valutar oficial la 09.08.2022

13:20

Primăria municipiului Chișinău a aprobat un calendar-cadru al târgurilor de caritate și de vechituri care vor fi organizate până la sfârșitul anului pe teritoriul orașului. Inițiativa are ca scop susținerea persoanelor social-vulnerabile și a proiectelor de caritate, precizează un comunicat de presă citat de IPN. Târgurile de caritate pot fi... The post Primăria Chișinău a aprobat desfășurarea târgurilor de caritate și de vechituri appeared first on Portal de știri.