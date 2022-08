Horoscop: Taurii își doresc un nou job. Află ce se întâmplă cu zodia ta

14:30

De ziua sa de naștere, Sofia Rotaru a revenit în Ucraina, și anume în satul său de baștină, Marșenița. „Am ajuns, la locul puteri. Aici m-am născut, am crescut, am fost la școală și am început să cânt. Cât de important este să nu pierzi sentimentul de apartenență la pământul tău, să te simți conectată cu cei care ți-au dat viață, te-au crescut și te-au susținut în începuturile tale”, a menționat interpreta, scrie SHOK.md.