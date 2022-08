Râurile din Republica Moldova sunt profund afectate de secetă

17:10

Nicu Popescu, la un an de mandat: „S-a muncit enorm pentru a plasa RM pe făgașul ireversibil al aderării la UE” Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene a prezentat astăzi raportul de activitate al MAEIE în cadrul ședinței Guvernului. Nicu Popescu, a menționat că a fost un an plin de evenimente în domeniul politicii externe, cea mai importantă și istorică realizare fiind obținerea de către RM a statutului de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană. Nicu Popescu a menționat c...