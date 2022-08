O veste bună: Un drum modern va lega vama Giurgiuleşti de podul spectaculos peste Dunăre de la Brăila

10:50

Multe s-au făcut, dar și mai multe urmează de făcut”, declară ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, care susține că în această perioadă justiția a fost scoasă de sub controlul organizațiilor criminale, iar procurorii sunt independenți. „Am avut o situație când procuratura și sistemul judecătoresc erau sub controlul oligarhic. Procesele fie erau tergiversate, fie băteau pasul pe […] Articolul Litvinenco le-a declarat război oligarhilor hrăpăreți care au sărăcit Moldova: Am pornit lupta apare prima dată în Bani.md.