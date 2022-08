Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie va desfășura sesiunea suplimentară de admitere

16:00

Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru acest an o recoltă de 12-17 chintale de porumb pentru boabe pe hectar, aproape de trei ori mai puțin față de media din ultimii 10 ani, de 35 de chintale per hectar, transmite moldova.europalibera.Acum o lună, instituția estima că roada de porumb va fi de 23-26 chintale per hectar în 2022, dar a revizuit cifrele, în urma analizei condițiilo