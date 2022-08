FOTO, VIDEO 8 august – Ziua internațională a pisicii! Nu rata șansa să-ți răsfeți prietenii pufoși

13:20

Primul an de guvernare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), pri învestirea Guvernului Gavrilița „nu oferă semnale pozitive și perspective privind rezolvarea problemelor fundamentale ale cetățenilor". Declarațiile aparțin conducerii de vârf a Platformei DA, care la sfârșitul săptămânii trecute au făcut un bilanț al activității Cabinetului de miniștri, la un an de la învestire. Totuși, […]