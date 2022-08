Un nou parc în Soroca, amenajat cu susținerea SUA

13:10

Oleg Serebrian, vicepremierul pentru Reintegrare de la Chișinău, a avertizat că apelul unui oficial separatist de a cere Rusiei să anexeze regiunea transnistreană și o serie de amenințări cu bombe sofisticate menite să paralizeze Chișinăul ar putea fi un preludiu la o operațiune militară pro-rusă împotriva Republicii Moldova, transmite The Times citat de G4media.ro. Amenințările cu bombă și planul de aderare la Federația Rusă, anunțate la 22 iulie de Vitali Ignatiev, așa-zisul ministrul de externe de la Tiraspol, au coincis cu un val de secesionism pro-rus în regiunea autonomă Găgăuzia din sudul R. Moldova. Astfel, Oleg Serebrian, vicepremierul care are sarcina de a reintegra regiunea transnistreană în R. Moldova, a avertizat că guvernul său ar putea fi târât în războiul de peste graniță chiar în momentul în care Ucraina se pregătește să preia din nou controlul asupra coastei sale de la Marea Neagră. „Aceasta este o provocare clară – ideea că ar trebui să aibă independență este veche, dar că ar trebui să se alăture Rusiei a fost neașteptată și a fost prima dată când au spus acest lucru”, a declarat el la Chișinău. „Războiul din Ucraina face ca noi să ne îngrijorăm că aceasta nu este o simplă declarație, ci un fel de preludiu la o operațiune în Republica Moldova. Vom face orice pentru a evita o confruntare militară, dar nu depinde 100% de Chișinău”, a explicat Serebrian în cadrul unui interviu pentru The Times. De asemenea, în ceea ce privește momentul anunțului separatistului Ignatiev, viecepremierul de la Chișinău a declarat că „am fost surprinși, unii politicieni locali au fost agitați în ultimele săptămâni, suntem îngrijorați că există o sinergie între alerte, noua retorică venită din Găgăuzia, noua retorică mai agresivă de la Tiraspol – credem că există o legătură.” Potrivit oficialului, Guvernul de la Chișinău suspectează că evoluțiile sunt o reacție la acceptarea de către Uniunea Europeană a Republicii Moldova ca membru candidat la 23 iunie. Amenințările, trimise cu ajutorul instrumentelor dark web, au făcut ca aeroportul din Chișinău să fie închis și evacuat de peste zece ori în ultima lună. „Primim apeluri telefonice – există o bombă în aeroport, în clădirea parlamentului – practic în fiecare zi avem așa ceva”, a spus Serebrian. „Ideea principală este de a răspândi frica, instabilitatea. Din partea cui? Putem ghici”. Prezența unei armate ostile la 45 km vest de Odesa a determinat armata ucraineană să ofere Chișinăului ajutor pentru eliberarea republicii separatiste, ceea ce ar putea apoi să elibereze trupele de frontieră pentru bătălia pentru sudul Ucrainei. Serebrian a subliniat că guvernul său nu a primit o ofertă oficială și că va refuza dacă va fi făcută una, dar a cerut Moscovei să își retragă soldații: „R. Moldova este un stat neutru, deci ar trebui să fie fără forțe militare străine pe teritoriul său. Retragerea trupelor rusești este o prioritate”. Bătălia pentru coasta Mării Negre ar putea determina soarta regiunii transnistrene a R. Moldova. „Situația din Ucraina este foarte importantă pentru R. Moldova. O graniță directă cu un teritoriu controlat de Rusia va schimba comportamentul și climatul dintre Chișinău și Tiraspol”, a declarat vicepremierul de la Chișinău. Amintim că armata rusă nu s-a retras din stânga Nistrului nici până astăzi, așa cum urma să o facă în urma angajamentelor asumate la Summit-ul de la Istanbul, în 1999. Astfel, Rusia menține în regiunea transnistreană a R. Moldova circa 1.500 – 2.000 de soldați. Articolul Semnal de alarmă de la Chișinău privind o posibilă operațiune militară pro-rusă împotriva R. Moldova apare prima dată în InfoPrut.