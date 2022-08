Soluția prin care Ucraina vrea să-și înghețe datoriile și să evite intrarea în incapacitate de plată

09:55

Dacă Putin îi ucide pe ucraineni, de ce i-ar încălzi pe moldoveni? Se întreabă Nicolae Negru în editorialul său din Ziarul Național. Autorul remarcă faptul că în ultimul timp presiunile ca președintele Republicii Moldova să plece la Moscova au început să crească exponențial, pare o acțiune concertată și nu a încetat nici după ce Maia Sandu a replicat că „noi am obținut un contract pe care puteam să îl obținem, eu nu o să mă apuc să vând o bucată de țară doar ca să avem jumătate de an gaze mai ieftin”. Zilele trecute la corul celor care o trimit pe Maia Sandu să-l îmbuneze pe Putin s-au adăugat surprinzător și liderii Platformei DA. Ei solicită „inițierea procesului de renegociere și, în consecință, revizuirea contractului cu Gazprom, însă de această dată cu asumarea politică a acestei responsabilități la cel mai înalt nivel de stat cu scopul obținerii diminuării tarifului la consumul de gaz pentru perioada rece a anului”. În loc să le explicăm cetățenilor gravitatea și complexitatea situației, noi le creăm iluzia că totul depinde de voința Maiei Sandu, că doar ea stă în calea confortului nostru, observă Nicolae Negru. După publicist acest fel de „politică” e în favoarea lui Putin care varsă sânge în Ucraina și dorește schimbarea guvernării PAS pe cea a socialiștilor și comuniștilor. Ziaristul presupune că nu numai că nu vom obține renegocierea contractului în condiții decente, Gazpromul ar putea închide robinetul la iarnă. Dacă îi bombardează pe frații săi ucraineni, de ce ne-ar încălzi pe noi? Și, da, până la urmă va trebui să decidem: mai cumpărăm gaze din Rusia, mai contribuim la genocidul ucrainenilor, la războiul lui Putin de refacere a URSS? ..apare întrebarea retorică a lui Nicolae Negru în Ziarul Național.