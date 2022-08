Calcul politic cinic. De ce în SUA reprezentanții democraților finanțează campaniile electorale ale republicanilor apropiați lui Trump

18:45

Parlamentul a adoptat, în cadrul ședinței plenare de astăzi, un proiect de lege, care are scopul de a eficientiza activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI). Astfel, mijloacele de transport sechestrate vor putea fi vândute anticipat, în lipsa unei condamnări definitive a persoanei sau a unei decizii de confiscare. Autorii proiectului menționează că, în ...