FOTO Cine are pisică să ridice mâna sus. 8 august – o zi cu una dintre cele mai neașteptate sărbători

Femeile sunt adesea prea precaute când este vorba de investiții, susține experta financiară Mary Holm într-un articol pentru revista WOMAN, așa că speră că noua ei carte A Richer You: How to make the most of your money le va inspira să fie mai îndrăznețe și să ajungă cu un sold bancar mai mare pentru […] Articolul Femeile și bogăția: de ce un expert în bani ți-ar spune să fii mai curajoasă cu banii apare prima dată în ea.md.