Cursul valutar oficial la 08.08.2022

11:20

Un ucrainean de 41 de ani, pasager al rutei „Chișinău – București", a fost oprir cu 50 de mii de dolari nedeclarați pe Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit Poliției de frontieră, în urma controlului de securitate, în bagajul de mână al cetățeanului din Ucraina au fost depistați 50 000 de dolari...