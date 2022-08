(VIDEO) Aur pentru Moldova la Campionatul Mondial de canoe pe distanța de 5000 de metri

14:50

Președintele fugar al Partidului Șor, Ilan Șor, susține că „în calitate de lider de partid de opoziție" se va adresa Rusiei cu rugămintea de a asigura Moldova cu gaze la preț accesibil. Anunțul a fost făcut de Șor, într-o înregistrare video postată pe pagina sa de Facebook. „Având în vedere situația dificilă în care ne […]