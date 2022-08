O echipă de tineri ingineri din Moldova construiește drone de concepție proprie, pe care le-a exportat pe toate continentele

14:50

Din toamnă, indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului, de care beneficiază persoanele neasigurate până la împlinirea vârstei de doi ani, se va mări cu 260 de lei și va constitui 1000 de lei. Informația a fost confirmată pentru NM de către ministrul Muncii și Protecției Sociale Marcel Spatari. Prim-ministrul Natalia Gavrilița a anunțat în cadrul unei […] The post Indemnizația pentru îngrijirea copilului pentru persoanele neasigurate va crește cu 260 lei, din toamnă appeared first on NewsMaker.