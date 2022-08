Vladislav Kulminski are o nouă funcție. Unde activează fostul vicepremier pentru Reintegrare

14:00

Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a avut o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei în țara noastră, Marko Șevcenko. Oficialii au discutat despre războiul din Ucraina și provocările de securitate cu care se confruntă Moldova. Președinția Republicii Moldova menționează că interlocutorii au discutat despre relațiile dintre cele două țări. La fel, șefa statului a discutat cu diplomatul