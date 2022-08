„Rusia intenționează să înghețe războiul în Ucraina pentru jumătate de an”

15:30

Ultima lună de vară, aduce pe cerul nopţii cea mai frumoasă ploaie de stele căzătoare (persidele) de peste an. Fenomenul atinge apogeul în intervalul 11-13 august și poate fi văzut fie la miezul nopții, fie înainte de răsăritul soarelui. Pentru a putea vedea Perseidele din acest an, nu este nevoie neapărat de un telescop. Trebuie […]