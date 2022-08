VIDEO: Fundașul Zimbru, în stare gravă la terapie intensivă; A căzut în timpul meciului, în urma unei lovituri în cap

16:40

Slusari semnalează un risc enorm pentru sistemul bancar al R. Moldova sub aspectul spălării de bani și finanțării războiului Fostul vicepreședinte al Parlamentului, Alexandru Slusari, a venit cu o serie de întrebări către viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian. „Recent am luat cunoștință cu unele cifre privind importurile în regiunea transnistreană, publicate de Biroul pentru reintegrare. În acest context am mai multe întrebări către Oleg Serebrian: 1. Pentru ce era nevoie de desc...