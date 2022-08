Martin Odegaard i-a propus lui Erling Haaland să-i fie coleg și la club: "Pur și simplu a izbucnit în râs!"

15:50

Novak Djokovic a primit “interzis” la un alt turneu important din acest an! Anunțul organizatorilor Sârbul Novak Djokovic (35 de ani, locul 6 ATP) a aflat că nu poate participa la un alt turneu important din acest an, după US Open, întrucât nu este vaccinat împotriva noului coronavirus. Organizatorii turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal, programat între 7 și 14 august, an anunțat că Novak Djokovic nu poate intra în Canada, întrucât nu poate prezenta dovada vaccinării împotriva COVID-19. Pr...