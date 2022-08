Crucea Roșie Elenă, donații pentru R. Moldova

18:40

Ministrul Afacerilor Interne Ana Revenco și oficiali ai Biroului Federal de Investigații (FBI) al SUA au semnat la Chișinău Memorandumul de cooperare și schimb reciproc de informații cu privire la identificarea amprentelor digitale în scopuri de justiție penală și pentru lupta împotriva terorismului. Datorită acestui document, specialiștii MAI din R. Moldova vor reuși să facă schimb de informații operative cu agenții FBI, cu privire la grupurile criminale și teroriste de interes comun. De asemenea, aceștia vor face schimb de experiență cu privire la modalități de detectare și combatere a activității criminale prin tehnici de investigare, precum și prin utilizarea metodelor, și tehnologiilor științifice. „Mulțumesc SUA și FBI pentru încrederea acordată și totodată pentru recunoașterea profesionalismului specialiștilor din cadrul sistemului afacerilor interne. Iată că am reușit să ne ținem de promisiunea de a lucra împreună, pe care am făcut-o anul trecut cu ocazia vizitei în SUA. Acum, având acces reciproc la mai multe date și informații, vom reuși să identificăm mai repede suspecții și să prevenim criminalitatea transfrontalieră, și terorismul”, a declarat Ana Revenco, ministrul de interne al Republicii Moldova. Odată formalizat, Memorandum-ul va oferi posibilitatea de a obține din baza de date a FBI, care are aproape 80 de milioane de înregistrări, rezultate și date cu privire la teroriști și criminali transnaționali cunoscuți sau suspectați în comiterea unor crime. Din anul 2002, în cadrul acestui program al FBI participă peste 50 de state, care au acces la peste 450 000 date biometrice. Articolul Înțelegere între MAI al R. Moldova și FBI apare prima dată în InfoPrut.