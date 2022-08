Cea mai frumoasă ploaie de stele căzătoare din acest an va fi în luna august. Când vom putea observa acest fenomen

Ultima lună de vară, aduce pe cerul nopţii cea mai frumoasă ploaie de stele căzătoare (persidele) de peste an. Fenomenul atinge apogeul în intervalul 11-13 august și poate fi văzut fie la miezul nopții, fie înainte de răsăritul soarelui. Pentru a putea vedea Perseidele din acest an, nu este nevoie neapărat de un telescop. Trebuie […] Articolul Cea mai frumoasă ploaie de stele căzătoare din acest an va fi în luna august. Când vom putea observa acest fenomen apare prima dată în Realitatea.md.

