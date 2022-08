Poate R. Moldova să adere la UE cu tancurile ocupanților ruso-boleșvici îndreptate spre Europa?

09:30

O navă militară a Rusiei a luat foc în portul Sevastopol, controlat de Moscova, după ce, aparent, a fost bombardată de artileria ucraineană. Potrivit presei internaționale, care citează surse locale, ar fi vorba de nava de patrulare Vasilii Bikov (colaj principal și foto interior). Rusia nu a confirmat, deocamdată, incidentul. It is being reported that …