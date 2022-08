Planuri pentru weekend! Lista locațiilor din Capitală unde se vor organiza târguri cu produse autohtone

21:10

Inspectoratul de Stat al Muncii chiar are nevoie să lărgească parcul de transport auto. Declaraţia a fost făcută de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, în cadrul emisiunii Rezoomat cu Ileana Pîrgaru de la RLIVE TV. „Nu sunt multe automobile. Este vorba despre 4 automobile. Inspecția Muncii are în jur de 30 de automobile. […] Articolul VIDEO De ce în an de criza a fost nevoie de înnoirea parcului auto al Inspectoratului Muncii? Răspunsul lui Spatari apare prima dată în Realitatea.md.