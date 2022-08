Prima femeie colonel a Federației Ruse a fost ucisă în războiul de ocupare a Ucrainei

08:20

Ieri, la Ministerul Sănătății a fost convocată o ședință cu medicii și reprezentanții Centrului de Medicină Legală și Institutului Mamei și Copilului, în cadrul căreia s-a discutat cazul de un presupus abuz sexual al unei fetițe de 1 an și 7 luni. „În urma discuției cazului si analizei documentelor prezentate am stabilit că asistența medicală […] Post-ul Cazul de presupus abuz sexual al unei fetițe de 1 an și 7 luni – în vizorul ministrei Ala Nemerenco apare prima dată în Observatorul de Nord.