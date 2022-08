VIDEO O interpretă din Belarus a fost arestată după ce a cântat în centrul orașului Minsk o piesă a trupei ucrainene Okean Elzî

19:40

Compania Komaksavia Airport Invest Ltd precizează că decizia din 3 augus a Curții de Arbitraj din Stockholm este interimară și va fi atacată în instanța superioară din Suedia.Potrivit unui comunicat al companiei, strategia de protecție a statului „prin chestiuni procedurale”, și nu „în fond” este doar o întrerupere a litigiului, dar nu finalizarea acestuia. „Nicidecum […] The post Komaksavia Airport Invest: Decizia Curții de la Stockholm va fi atacată la o instanță superioară appeared first on NewsMaker.