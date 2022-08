Marcel Spătari anunță că autoritățile vor acorda compensații semnificative la gaz pentru consumatorii casnici

17:00

Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe 4 august clasamentul instituțiilor de învățământ, alcătuit pe baza rezultatelor obținute de candidații înscriși în acest an la sesiunea de bacalaureat 2022. Pentru a efectua acest clasament, au fost luate în calcul trei aspecte: rata de promovare, media de examen și media pe anii de liceu. Drept urmare, […] The post DOC Clasamentul instituțiilor de învățământ din Moldova, conform rezultatelor la examenul de BAC 2022 appeared first on NewsMaker.