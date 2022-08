Gavrilița menționează că decizia de a nu merge la Moscova pentru a cere gaz mai ieftin este una corectă

14:40

În timp ce se află în sala de ședința de la Curtea de Apel Chișinău, Marina Tauber, a făcut primele declarații. Această a spus că este deținută în arest ilegal. „Eu în primul rând am pretenții că sunt deținută în arest și nu ar trebui pentru că este o deținere ilegală", a spus Marina Tauber jurnaliștilor. Această nu a mai reușit să răspundă la alte întrebări, menționând că va oferi mai multe detalii după ședința.