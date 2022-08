Curg amenzile de la CA. Patru posturi TV apropiate socialiștilor au fost sancționate

14:10

Guvernul va asigura lemn de foc pentru consumatorii casnici la un preț similar cu cel de anul trecut. În acest an lemnul de specii tari va varia între 550 și 875 lei pentru un metru ster, iar pentru lemnul moale, prețurile vor varia între 350-475 lei. Asigurarea vine din partea secretarului general al Guvernului Dumitru […] The post Lemnele pentru consumatorii casnici nu se vor scumpi. Guvernul promite prețuri similare cu cele de anul trecut appeared first on NewsMaker.