FAO: Preţurile mondiale la alimente au scăzut şi în iulie, pentru a patra lună consecutivă

13:40

"Fiară" în cușcă, divă în afară. O luptătoare din UFC a câștigat 2.75 milioane de dolari în 10 luni, dar nu din meciuri Luptătoarea Hannah Goldy (30 de ani) este vedetă în UFC, însă câștigă mult mai mulți bani dintr-o altă activitate. Pandemia de COVID a făcut-o să ia o decizie radicală. Americanca a trecut prin multe greutăți în viață, însă în ultima vreme s-a reorientat și are mari câștiguri din postările pe rețelele sociale. Ea are o mulțime de abonați și pe Only Fans, acolo unde postează fot...