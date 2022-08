Ivan Urgant, Konstantin Ernest și Bi-2, incluși în „lista neagră”. Deputat rus: „Trebuie trimiși în Donbas”

11:00

Sistemul Starlink care oferă acces la internet de mare viteză este disponibil și în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de SpaceX, compania spaţială a lui Elon Musk. Pe 4 august curent, compania SpaceX a publicat un mesaj pe Twitter în care anunță că Starlink este disponibil în țara noastră. Starlink is now live […] Starlink a ajuns și în Moldova. 17 mii lei – pentru a fi conectați la internetul companiei lui Elon Musk