A ajuns la sapă de lemn! Cel mai mare producător de cărămidă din Chișinău riscă să-și sisteze activitatea

Cotația petrolului a scăzut joi, 4 august, până la 89,80 de dolari per baril, transmite BANI.MD, citând Bloomberg. Sursa menționează că dimunarea are loc pe fondul unor noi îngrijorări cu privire la evoluția cererii, chiar dacă livrările mondiale nu s-au modificat. Este pentru prima dată, de la debutul războiului din Ucraina, când prețul petrolul scade sub […] Articolul BANI.MD: Prețul barilului de petrol a scăzut sub 90 de dolari apare prima dată în Realitatea.md.