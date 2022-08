Sistări temporare de apă pe mai multe adrese din capitală

07:50

Prețul barilului de petrol a scăzut sub 90 de dolari pentru prima dată de la invadarea Ucrainei Cotaţia petrolului a scăzut joi, pe fondul unor noi îngrijorări cu privire la evoluţia cererii, chiar dacă livrările mondiale nu s-au modificat, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. La bursa New York Mercantile Exchange, cotaţiile futures pentru ţiţeiului american West Texas Intermediate (WTI) cu livrare în luna septembrie au scăzut cu 1% până la 89,80 dolari per baril, abandonând toate câştigurile...