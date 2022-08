„Nu toate școlile vor trece la lecții online la iarnă”. Precizările lui Spînu, despre economia consumului de gaz

18:50

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp (IIIC) „Selecția” din Bălți a obținut în acest an recolte de peste 9 tone de grâu la hectar în cadrul unei cercetări efectuate pe loturile experimentale împreună cu Universitatea Tehnică din München (Germania). Studiul a inclus 7 soiuri și un hibrid și au fost amplasate într-un asolament cu […] The post În pofida secetei din acest an, Institutul „Selecția” din Bălți a obținut recoltă-record la unele soiuri de grâu appeared first on NewsMaker.