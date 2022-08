Cursul valutar oficial la 05.08.2022

08:50

Rezultatele reorganizării universităților prin absorbția unor instituții de învățământ superior de către altele vor fi vizibile într-un an, doi. O spune rectorul Universității de Stat din Moldova care se arată convins că reforma va spori calitatea studiilor și va duce la modernizarea infrastructurii universitare. În același timp, rectorul Universității Tehnice...