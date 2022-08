NM Espresso: Despre creșterea tarifului la gazele naturale, posibilă adresarea Găgăuziei către Rusia și planurile Moldovei referitoare la energia nucleară

16:20

Tribunalul arbitral al Camerei de Comerț din Stockholm a respins cererea Komaksavia Airport Invest Ltd îndreptată împotriva Republicii Moldova. Decizia a fost luată de înalta instanță astăzi, 3 august, anunță ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco. Potrivit oficialului, tribunalul din Suedia i-a acordat Republicii Moldova suma de 216,678.75 mii euro drept compensare pentru cheltuielile suportate în legătură […]