Care sunt ZODIILE cu cea mai puternică intuiţie

Rușii au decis cel mai probabil să atace oraşul Avdiivka frontal dinspre teritoriu ocupat al regiunii Donețk, fără să mai aștepte ca forțele ucrainene să se retragă din pozițiile lor defensive pregătite în urma planurilor de încercuire ale forțelor ruse în nord-estul orașului, relatează Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War) în …