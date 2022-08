Propagandistul favorit al lui Putin, moment de sinceritate: Vom ajunge în curând o dictatură ca nicăieri în lume

06:00

Opt rachete de tipul Kh-101(Kh-555), lansate de către Rusia asupra Ucrainei marţi au costat aproape 100 de milioane de dolari, relatează miercuri Ukrainska Pravda, citând o declaraţie făcută de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, Oleg Nikolenko. Yesterday alone, Russia attacked Ukraine with missiles worth of $100 million. Putin consigns Russia to poverty […]